На трассу М-11 запустили несколько беспилотных грузовиков от «КАМАЗа»

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Город
23 сентября 2024  13:46
Автор:
Эндже Гарафиева

На трассе М-11 «Нева» дан старт движению полностью беспилотных грузовиков. В рамках пилотного проекта, запущенного КАМАЗом и «Сберавтотехом», по магистрали уже курсируют четыре грузовика без водителей.

Это важный этап проекта, который стартовал еще в июне прошлого года. Тогда на трассу между Москвой и Санкт-Петербургом вышли первые автономные тягачи – всего три машины. За год их количество увеличилось до 22, а к концу 2024 года планируется довести до 43.

За полтора года беспилотные грузовики преодолели более 3 миллионов километров без аварий и перевезли свыше 330 тысяч кубометров груза. Успешный опыт позволил перейти к новому этапу – теперь на маршрут вышли грузовики, полностью готовые к движению без участия человека.

Главное преимущество беспилотных грузовиков – отсутствие необходимости в отдыхе. Это позволяет значительно ускорить доставку грузов и снизить временные затраты. Ожидается, что уже в следующем году количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 достигнет 93.

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