На участке Мамадышского тракта увеличили максимальную разрешенную скорость

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Город
23 июня 2025  16:13

На участке Мамадышского тракта в столице Татарстана введены новые ограничения скорости движения. Согласно решению городского Комитета по транспорту, максимально допустимая скорость на этой автодороге теперь составляет 80 км/ч.

Как пояснили в ведомстве, принятые меры направлены на оптимизацию транспортного потока и повышение пропускной способности магистрали. Установленные дорожные знаки вступили в силу незамедлительно.

"Введенный скоростной режим будет действовать до изменения дорожных условий, требующих пересмотра ограничений", - отметили в транспортном комитете.

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