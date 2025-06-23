На участке Мамадышского тракта увеличили максимальную разрешенную скорость

На участке Мамадышского тракта в столице Татарстана введены новые ограничения скорости движения. Согласно решению городского Комитета по транспорту, максимально допустимая скорость на этой автодороге теперь составляет 80 км/ч.

Как пояснили в ведомстве, принятые меры направлены на оптимизацию транспортного потока и повышение пропускной способности магистрали. Установленные дорожные знаки вступили в силу незамедлительно.

"Введенный скоростной режим будет действовать до изменения дорожных условий, требующих пересмотра ограничений", - отметили в транспортном комитете.