На улице Мусина продолжается реконструкция тепловода

Ведутся работы по обновлению аварийного тепловода, износ которого составил 70%. Его протяженность составляет 718 метров.

Объект посетил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии города.

К началу отопительного сезона в Казани обновят 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Тепловод на улице Мусина - это важная магистраль, обеспечивающая теплом Ново-Савиновский район. За 5 лет на нем произошло 16 аварий, поэтому было решено заменить 718 метров сетей.

Работы уже ведутся: 440 метров уже отремонтировано, остальные планируют завершить к 30 сентября. Замена старых труб на новые с теплоизоляцией позволит снизить теплопотери и продлить срок службы тепловода до 30 лет.

В работе задействованы 22 специалиста и 10 единиц техники.