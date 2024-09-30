На улице Серова в Казани откроется новый бульвар

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Город
30 сентября 2024  16:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Вслед за парком «Елмай» и обновленным Фуксовским садом, открывается первая очередь бульвара по улице Серова.

Мэр города Ильсур Метшин высоко оценил новый детский парк «Елмай», отметив его востребованность среди жителей. Он также подчеркнул важность обратной связи с горожанами для оперативного решения возникающих вопросов.

Бульвар по улице Серова позиционируется как уникальное инклюзивное пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В день открытия, 1 октября, для посетителей будут организованы экскурсии, спектакли, детский велозаезд, а также будет работать сувенирная лавка с товарами от инклюзивных мастерских.

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На улице Серова в Казани откроется новый бульвар
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