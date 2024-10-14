На улице Воровского в Казани расширяют базу коммунального обслуживания

В Казани продолжается расширение базы коммунального обслуживания на улице Воровского.

В частности, на объекте появятся системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Помимо этого, проект предусматривает монтаж электросетей, слаботочных систем, пожарной сигнализации и системы оповещения.

Стоимость работ оценивается более чем в 776 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить большой объем работ, включая архитектурные и конструктивные решения, а также полное оснащение здания современными инженерными системами.