На улице Воровского в Казани расширяют базу коммунального обслуживания

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Город
14 октября 2024  08:35

В Казани продолжается расширение базы коммунального обслуживания на улице Воровского. 

В частности, на объекте появятся системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Помимо этого, проект предусматривает монтаж электросетей, слаботочных систем, пожарной сигнализации и системы оповещения.

Стоимость работ оценивается более чем в 776 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить большой объем работ, включая архитектурные и конструктивные решения, а также полное оснащение здания современными инженерными системами.

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