На «Уроке цифры» татарстанским школьникам расскажут о том, как продавать товары на маркетплейсах

Школьники из Татарстана будут иметь возможность узнать о современных технологиях интернет-торговли на онлайн-уроке в рамках проекта «Урок цифры».

Участники, сообщают организаторы, смогут ознакомиться с основами электронной коммерции, узнать о профессиях, связанных с этой сферой.

Занятия будут проводиться для разных возрастных групп и будут разделены на блоки разной сложности. Это отличная возможность для школьников погрузиться в мир современных технологий и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

По сюжету, после летних каникул герои решили создать онлайн-рынок для местных производителей. Это позволит им продавать товары по всей стране и поможет жителям деревни получить необходимые вещи. Такая идея способствует развитию малого бизнеса и улучшает доступ к товарам для отдаленных районов.

Создание онлайн-рынка станет шагом к современному и удобному способу торговли, который поможет местным производителям выйти на новый уровень развития.

На этом же сайте, где школьники могут зарегистрироваться на «урок», завтра, 3 мая, пройдут вебинары и для учителей.