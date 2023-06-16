На въезде в Алексеевское появится стела

Исполком Алексеевского района Татарстана объявил аукцион на изготовление и установку стел на въезде в Алексеевское. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость работ составляла 5,4 млн рублей. Однако компания «РПК Реклама Сервис» из Санкт-Петербурга предложила наибольшую скидку в размере 46,5% от начальной суммы контракта и выиграла тендер за 2,9 млн рублей. Она будет заниматься изготовлением и установкой трех стел на въездах в город.

Согласно техзаданию, стелы будут иметь форму равнобедренного треугольника высотой 8,6 м и шириной 10 м. Боковые поверхности будут выполнены из композитных панелей с разноцветным фоном, соответствующим цветам флагов России и Татарстана. В центре каждой стелы будут размещены надписи «Алексеевский район» и «Доброго пути!».

Конструкции будут расположены вдоль дороги.