 На въезде в Алексеевское появится стела
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На въезде в Алексеевское появится стела

Конструкции будут расположены вдоль дороги.

Республика
16 июня 2023  09:59
Автор:
Роза Габитова

Исполком Алексеевского района Татарстана объявил аукцион на изготовление и установку стел на въезде в Алексеевское. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок. 

Стоимость работ составляла 5,4 млн рублей. Однако компания «РПК Реклама Сервис» из Санкт-Петербурга предложила наибольшую скидку в размере 46,5% от начальной суммы контракта и выиграла тендер за 2,9 млн рублей. Она будет заниматься изготовлением и установкой трех стел на въездах в город. 

Согласно техзаданию, стелы будут иметь форму равнобедренного треугольника высотой 8,6 м и шириной 10 м. Боковые поверхности будут выполнены из композитных панелей с разноцветным фоном, соответствующим цветам флагов России и Татарстана. В центре каждой стелы будут размещены надписи «Алексеевский район» и «Доброго пути!». 

Конструкции будут расположены вдоль дороги.

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