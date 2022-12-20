На видеонаблюдение в школах и детсадах Казани потратят почти 217 млн рублей

Комплексное видеонаблюдение, техобслуживание, ремонт и мониторинг систем видеонаблюдения в школах и детсадах Казани обойдется в 216,8 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, видеонаблюдение будет работать в 535 школах и детских садах. Техобслуживание, ремонт и мониторинг систем видеонаблюдения необходим в 97 учреждениях.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани установят еще 1,1 тыс. камер видеонаблюдения. На сегодняшний день камерами охвачены порядка половины жилого сектора, парки и скверы. Сейчас в Казани работают более 21 тыс. камер, с помощью которых раскрыли 642 преступления.