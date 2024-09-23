На вокзалах в Казани откроются круглосуточные пункты вакцинации

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Город
23 сентября 2024  09:51
Автор:
Эндже Гарафиева

С завтрашнего дня, 24 сентября, на железнодорожных вокзалах Казань-1 и Казань-2 начнут работу круглосуточные пункты вакцинации.

Теперь сделать прививку можно прямо во время пересадки или ожидания поезда. Для удобства пассажиров медицинские пункты на вокзалах будут работать круглосуточно. Пункт вакцинации на вокзале Казань-1 расположен на улице Чернышевского, д. 36а, а на вокзале Казань-2 – по адресу улица Воровского, д. 33.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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