На восток Татарстана вернулся сакральный символ степи — сокол балобан

На территории государственного природного заказника «Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе Татарстана состоялся запуск 10 особей соколов балобанов, занесенных в Международную Красную книгу, а также в красные книги РФ и Татарстана.

Это событие знаменует собой возвращение этой птицы в республику спустя 50 лет и является самой интенсивной формулой воспроизводства редких видов птиц.

Птицы выведены в неволе, подготовлены специальным образом для выпуска, и теперь рассажены в хеки. Их будут подкармливать, давать им возможность разлетываться, приучать к окружающему миру.

Отмечается, что в Азнакаевский район возвращен не просто редкий вид, а сакральный символ степи, часть ее сердца и души.