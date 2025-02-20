На время чемпионата России по лыжным гонкам в Казани ограничат движение

В Казани в связи с проведением чемпионата России по лыжным гонкам и съемками фильма «Айда» будут введены временные ограничения на движение и парковку автомобилей. С 6 утра 28 февраля до 6 вечера 9 марта на Ново-Давликеевской улице будет ограничено движение и парковка. Въезд и выезд в спортивный центр «Динамо» будут возможны только по специальным пропускам. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Кроме того, 25 февраля в центре Казани могут быть временно перекрыты несколько улиц для съемок фильма «Айда». Ограничения коснутся следующих участков:

- ул. Кремлевская (от ул. Университетской до пл. 1 Мая);

- ул. Чернышевского (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского);

- ул. Джалиля (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского);

- ул. Кави Наджми (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского);

- ул. Астрономическая (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской);

- ул. Лобачевского (от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского);

- ул. Университетская (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской);

- ул. Профессора Нужина (от ул. Пушкина до ул. Кремлевской).

Жителям и гостям Казани рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств, связанных с временными ограничениями. Актуальная информация о перекрытиях и альтернативных путях объезда будет доступна на официальных ресурсах города.