На время зимних праздников из Москвы и Питера увеличат количество поездов в Казань

На время новогодних каникул введут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Всего планируется ввести более 500 дополнительных поездов, они будут курсировать с 24 декабря по 9 января по маршрутам, которые наиболее популярны среди жителей России.

Кроме Казани, дополнительные поезда из Москвы будут курсировать в Мурманск, Уфу, Архангельск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие.

Также в период новогодних и рождественских праздников организуют движение поездов для перевозок организованных групп детей и специальных туристических поездов.