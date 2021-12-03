 На время зимних праздников из Москвы и Питера увеличат количество поездов в Казань
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На время зимних праздников из Москвы и Питера увеличат количество поездов в Казань

Также будут организованы поезда для групп детей и туристов.

Город
3 декабря 2021  14:12
Автор:
Ольга Ильина

На время новогодних каникул введут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Всего планируется ввести более 500 дополнительных поездов, они будут курсировать с 24 декабря по 9 января по маршрутам, которые наиболее популярны среди жителей России.

Кроме Казани, дополнительные поезда из Москвы будут курсировать в Мурманск, Уфу, Архангельск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие.

Также в период новогодних и рождественских праздников организуют движение поездов для перевозок организованных групп детей и специальных туристических поездов.

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