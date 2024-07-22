На выборах в Госсовет РТ жителям будет доступна система «Мобильный избиратель»

Жители Татарстана, которые в день выборов будут находиться вне своего основного места регистрации, смогут воспользоваться удобным механизмом «Мобильный избиратель». Он позволит отдать свой голос на выборах в Госсовет РТ, не возвращаясь в свой избирательный округ.

Прием заявлений на участие начнется уже скоро. С 24 июля по 4 сентября жители республики могут обратиться в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или оставить заявку на портале госуслуг. С 28 августа по 4 сентября заявления принимаются во всех участковых избирательных комиссиях.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября 2024 года. В этот же день на территории 38 районов проведут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 20:00.