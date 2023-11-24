На выставке «Россия» открылась татарская елка

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и сотрудники «Таткультресурсцентра» представили «Елку Татарстана» в прямом эфире. Совместно с мастерами народных художественных промыслов республики была проведена работа по созданию игрушек для украшения елки Татарстана. Украшения выполнены в цветах флага республики и орнаментах. На вершине елки расположена тарелка с тюльпанами, а также использованы татарские накосники – чулпы. Особое внимание уделено символу «Птицы счастья».

Выставка-форум "Россия", представляющая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее посетит Президент России Владимир Путин.

