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На выставке «Россия» открылась татарская елка

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве была открыта новогодняя елка из Республики Татарстан. Проект был представлен на презентации, которая была связана с сессией «Елки России 2.0» и «Елки России на ВДНХ» в рамках Российской креативной недели в Сибири.

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Республика
24 ноября 2023  14:28
Автор:
Владислав Косолапкин

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и сотрудники «Таткультресурсцентра» представили «Елку Татарстана» в прямом эфире. Совместно с мастерами народных художественных промыслов республики была проведена работа по созданию игрушек для украшения елки Татарстана. Украшения выполнены в цветах флага республики и орнаментах. На вершине елки расположена тарелка с тюльпанами, а также использованы татарские накосники – чулпы. Особое внимание уделено символу «Птицы счастья».

Выставка-форум "Россия", представляющая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее посетит Президент России Владимир Путин.
 

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