На вывоз мусора из Казани дополнительно потратят более 600 млн рублей

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Город
30 июля 2024  10:22

На портале госзакупок опубликовали документ, согласно которому региональный оператор УК «ПЖКХ» выделяет на вывоз мусора дополнительные 614 млн рублей. Согласно документации, контракт будет заключен с 1 сентября 2024 года до конца следующего года.

Транспортировка мусора будет производиться из Московского, Кировского и Авиастроительного районов. Работа в рамках контракта подразумевает транспортировку отходов мусоровозами, а также его погрузку и конечную выгрузку на объектах обработки и размещения мусора. Помимо того, победитель аукциона обязуется соблюдать сроки замены ёмкостей для мусора и осуществлять круглосуточную работу диспетчерской службы.

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