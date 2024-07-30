На вывоз мусора из Казани дополнительно потратят более 600 млн рублей

На портале госзакупок опубликовали документ, согласно которому региональный оператор УК «ПЖКХ» выделяет на вывоз мусора дополнительные 614 млн рублей. Согласно документации, контракт будет заключен с 1 сентября 2024 года до конца следующего года.

Транспортировка мусора будет производиться из Московского, Кировского и Авиастроительного районов. Работа в рамках контракта подразумевает транспортировку отходов мусоровозами, а также его погрузку и конечную выгрузку на объектах обработки и размещения мусора. Помимо того, победитель аукциона обязуется соблюдать сроки замены ёмкостей для мусора и осуществлять круглосуточную работу диспетчерской службы.