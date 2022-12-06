 На выходных в казанском Центре современной культуры «Смена» пройдет книжный фестиваль
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На выходных в казанском Центре современной культуры «Смена» пройдет книжный фестиваль

В Национальной библиотеке РТ запланирована образовательная, профессиональная и театральная программы.

Город
6 декабря 2022  12:01
Автор:
Ольга Ильина

В субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, в Казани пройдет десятый книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена». В этом году мероприятие проведут в Нацбиблиотеке Татарстана.

В планах у организаторов образовательная, профессиональная и театральная программы: дискуссии, лекции, презентации, концерты, воркшопы, выставки и спектакли, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На образовательные и профессиональные программы, а также концерт нужно будет зарегистрироваться, вход бесплатный. А на выставки в «Смене», Plague Office, спектакли в творческой лаборатории «Угол», на театральной площадке MOÑ и в особняке Демидова нужно взять билет.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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