На ярмарке трудоустройства в Татарстане будут представлены больше 9,5 тыс. российских вакансий

В Татарстане на ярмарке трудоустройства представят свыше 9,5 тыс. российских вакансий. Об этом сообщили организаторы. Мероприятие пройдет в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 23 июня.

«Самыми востребованными профессиями являются водитель (з/п – 38 504 рублей), подсобный рабочий (з/п – 22 499 рублей) и инженер различной специализации (з/п – 41 370 рублей). На эти специальности собраны 2335, 2020 и 1211 вакансий соответственно», – отметили организаторы.

Организаторы также составили список восьми самых высокооплачиваемых профессий. Среди них:

фрезеровщик – от 50 тыс. до 120 тыс. рублей;

Оператор станков с программным управлением – от 65 тыс. до 110 тыс. рублей;

токарь – от 80 тыс. до 130 тыс. рублей;

арматурщик – от 90 тыс. до 105 тыс. рублей и другие.

В Казани ярмарка трудоустройства пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, в Челнах – во Дворце культуры «КАМАЗ», в Нижнекамске – в Молодежном центре инициатив «Ковер».

Посетить марку можно бесплатно. Для участия необходимо предварительно заполнить заявку по ссылке. Среди организаций, принимающих участие в мероприятии – 377 компаний Татарстана.