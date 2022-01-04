На юге Франции зафиксировали новый штамм COVID-19

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) выявили у 12 жителей города новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на опубликованную научную статью исследователей.

У жителей Марселя тесты на определение мутаций коронавируса показали «нетипичную комбинацию», рассказали ученые. Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2., а назвали его «IHU» – отсылка к названию института, уточнили исследователи.

Впервые новый вариант вируса выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна, государство в западной части Центральной Африки. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, поделились ученые.

Напомним, сейчас во Франции и по всему миру распространяется омикрон-штамм, который обнаружили так же на территории государств Африки. По мнению специалистов, омикрон-штамм вполне может вытеснить господствовавший до сих пор вариант дельта.