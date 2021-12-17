 На заводе «Камаз» в Челнах вакцинировались 95% сотрудников
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На заводе «Камаз» в Челнах вакцинировались 95% сотрудников

Заболеваемость на предприятии в Автограде нулевая.

Республика
17 декабря 2021  08:55
Автор:
Ольга Ильина

На заводе «Камаз» в Набережных Челнах 95% сотрудников вакцинировались от коронавируса. Благодаря этому на предприятии нулевая заболеваемость. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

Он, в частности, отметил, что во время пандемии коллектив сработал слаженно.

«Коллектив, я считаю, против непростых условий сработал очень прилично. Особо остановлюсь, наверное, на проблемах ковида, потому что мы их в целом решили. Вакцинация коллектива - 95%, ежедневно – утренние сводки, вот уже, наверное, второй месяц пошел. В Набережных Челнах заболевших – ноль», - цитирует Когогина ТАСС.

В то же время, на заводах «Камаза» за пределами Автограда уровень вакцинации ниже – от 70% до 85%, заболеваемость есть. Это яркий пример того, что, если обеспечить вакцинацию, полностью снизится заболеваемость, подчеркнул Когогин.

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