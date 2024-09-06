На железных дорогах в Татарстане пройдет месячник безопасности

С началом учебного года Горьковская железная дорога (ГЖД) усиливает работу по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта. До конца сентября в Татарстане пройдет месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!».

В рамках акции сотрудники ГЖД проведут уроки безопасности в школах и детских учреждениях, расположенных вблизи железных дорог. Школьникам напомнят о правилах поведения на железнодорожных путях и платформах, а также об опасности игр вблизи железнодорожных объектов.

Помимо этого, на станциях и перегонах будут организованы рейды по выявлению подростков, нарушающих правила безопасности.