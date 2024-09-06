На железных дорогах в Татарстане пройдет месячник безопасности

news_top_970_100
Республика
6 сентября 2024  10:17
Автор:
Эндже Гарафиева

С началом учебного года Горьковская железная дорога (ГЖД) усиливает работу по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта. До конца сентября в Татарстане пройдет месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!».

В рамках акции сотрудники ГЖД проведут уроки безопасности в школах и детских учреждениях, расположенных вблизи железных дорог. Школьникам напомнят о правилах поведения на железнодорожных путях и платформах, а также об опасности игр вблизи железнодорожных объектов.

Помимо этого, на станциях и перегонах будут организованы рейды по выявлению подростков, нарушающих правила безопасности.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Капремонт судебного участка на Габишева в Казани завершится к концу года
Казанцы активно прививаются от гриппа возле станций метро
На железных дорогах в Татарстане пройдет месячник безопасности
В Казани ночного дебошира привлекут к отвественности за порчу авто
Десять храмов в одном из районов РТ могут обрести статус памятников истории
Десять храмов в одном из районов РТ могут обрести статус памятников истории
Глава ЦИК Татарстана ответит на вопросы избирателей в прямом эфире
Семейное селфи на выборах в Татарстане можно обменять на iPhone или Lada
В Казани обновят пешеходный переход и парковку за 40 миллионов рублей