На жилье молодым татарстанцам было выделено почти 700 млн рублей

Как подсчитали в Минмолодежи РТ, за последние пять лет более трех тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия по четырем программам, реализуемым в республике. На это было затрачено почти 700 млн рублей.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отчитался о том, что «в 2023 году 81 молодая семья из 38 городов и районов республики приобрели жилье благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».

А всего за время реализации с 2006 года данной программы 8122 татарстанская молодая семья улучшила свои жилищные условия. Получателями субсидии в следующем году станут 84 молодых семей из 41 муниципального образования Татарстана.

Кроме того, по программе «Молодая семья» предоставляется социальная ипотека под семь процентов годовых. Только в этом году ее получили 320 семей.

Также в 2023 году предоставлена беспроцентная рассрочка 30 молодым семьям по закону Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

Ежегодно в Татарстане проводится «Молодежный жилищный конкурс», распределяются 49 квартир для активной молодежи, молодых специалистов и сотрудников, работающих с молодежью, на условиях социальной ипотеки Госжилфонда РТ.