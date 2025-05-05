Набережные Челны готовятся к 80-летию Великой Победы

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Республика
5 мая 2025  10:14

В Набережных Челнах полным ходом идут работы по благоустройству памятных мест и подготовке праздничных мероприятий к 80-летию Победы. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на совещании с руководителями районов и военкоматов.

Особое внимание уделяется состоянию мемориалов. В первые майские дни Магдеев лично проверил ход работ в парках, у памятников и воинских захоронений. В парке Мусы Джалиля завершается ремонт, а у мемориала «Родина-мать» и Вечного огня реставрация переходит в завершающую стадию.

В Парке Победы на аллее Героев в ближайшее время установят бюст Героя России Сергея Чебнева, выпускника местной школы, погибшего в зоне СВО. Там же пройдут памятные мероприятия.

Мэр призвал военкоматы и глав районов лично участвовать в подготовке, подчеркнув, что важно помнить всех – от ветеранов до семей погибших участников спецоперации. «Это нужно не мертвым – это нужно живым», – отметил он.

Торжества пройдут на главных городских площадках, включая парк Победы и набережную Тукая. «Эти места созданы для людей и станут центрами памяти», – заключил Магдеев.

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