Набережные Челны и Казань вошли в топ-30 рейтинга качества жизни в России

В рейтинге качества жизни в России, опубликованном Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам первого полугодия 2024 года, Набережные Челны заняли почетное 18-е место, а Казань — 27-е.

Оба города отличились успехом в разных сферах: Казань продемонстрировала низкий уровень деструктивного поведения и высокую доступность культурных ценностей и качественного образования для личного развития. Набережные Челны же отметились отличным качеством медицинского обслуживания, благоприятными условиями для ведения бизнеса и низким уровнем конфликтности в общественных отношениях.

Исследование Финансового университета основано на социологических опросах и открытой статистике из разных источников, что позволяет получить комплексную картину качества жизни в отдельных городах. По мнению жителей Казани, основные проблемы, снижающие качество жизни в городе, в порядке убывания сосредоточены в таких областях, как медицина, доступность жилья, уровень жизни, условия для бизнеса и экология.