Набережные Челны назвали компании-должники по налогам

На аппаратном совещании в Набережных Челнах были озвучены данные о предприятиях, систематически не исполняющих налоговые обязательства. Как сообщила начальник местной налоговой инспекции Диана Сагидуллина, такие организации увеличивают долговую нагрузку города перед бюджетами всех уровней.

Среди компаний с наибольшей задолженностью выделяются:

«Теплодом» – 207 млн 760 тыс. рублей;

«ТПР Групп» – 78 млн 20 тыс. рублей;

«Алькор» – 65 млн 193 тыс. рублей.

Также в список должников вошли такие предприятия, как «ТАТПрофресурс», «Трест Камдорстрой», «РБР 16», «Камдорстрой Автобаза-48», «ТК Спецавтокомплект», «Трестспецстрой», «Климат», «О2», «Каматодор», «Аман-Строй», НПО «Интермедиасервис», РПК «Интермедиасервис», «Рестрада», «Камский моторный завод», «Ростар-металлургия», НПО «Механика», «Эталон-Групп», ЗМК «Евросталь», «Камская строительно-транспортная компания», «Спецпокрытие» и «Камский завод Металлокровля».

В то же время в городе сохраняется группа крупнейших налогоплательщиков, которые своевременно исполняют свои обязательства. Среди них – ведущие промышленные и транспортные предприятия, такие как «КАМАЗ», «ТЭМПО», «УК Транстехсервис», «КБК», «Ремдизель», «ХАИР», «Татэнерго», «НЧТЗ», «РОСТАР», «КАМА», «Челны-Хлеб» и другие.