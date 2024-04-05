Набережные Челны обогнали Казань по уровню заработной платы среди российских регионов

В Набережных Челнах оказалась самая высокая оплата труда среди российских городов за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, заявили аналитики сервиса «Авито Работа».

Сейчас в Набережных Челнах получают среднюю заработную плату – 63 144 рубля в месяц. В Казани меньше на несколько тысяч рублей – горожане получают 61 545 рублей. Далее идет Екатеринбург с 60 188 рублями.

В целом, в Москве самые высокие зарплатные предложения – в месяц жители столицы получат в среднем 71 622 тысячи рублей. При этом, за год в столице России оплата труда повысилась на 5%. Догоняет лидера Санкт-Петербург, где зарплата стала выше на 10% и сейчас составляет 65 807 рублей.

Дефицит кадров привел к повышению зарплаты и увеличению количества вакансий на 36%. Фиксируется спрос на HR-специалистов.