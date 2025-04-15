Набережные Челны отправили 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Два грузовика с шефской помощью для военнослужащих отправились с площади парка «Прибрежный» в Набережных Челнах. Общий вес груза составил 20 тонн, а его стоимость — около 2 миллионов рублей, сообщает «Татар-информ».

В отправке приняли участие жители города, представители ТОС, депутаты и руководитель исполкома Фарид Салахов. Груз включает пиломатериалы — фанеру, доски и другие необходимые вещи для обустройства позиций.

Это уже 35-я партия помощи с начала спецоперации и шестая в этом году. По всем вопросам можно обратиться по телефону 117 или на порталах heroes-tatarstan.ru и zabotasvo.tatar.