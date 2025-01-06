Наблюдается ухудшение погодных условий на дорогах Татарстана

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Республика
6 января 2025  21:12

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает всех участников дорожного движения о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых 7 января.  

Согласно прогнозу синоптиков:  

  • ночью и утром ожидается туман;  
  • во второй половине дня возможна метель с ухудшением видимости до 1-2 км.  

В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. По возможности избегайте поездок на дальние расстояния.  

❗️В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге звоните в дежурную часть Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан по телефону: 8 (843) 533-38-88. 

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Наблюдается ухудшение погодных условий на дорогах Татарстана
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