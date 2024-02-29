Начальник управления казанского ЗАГСа: Молодожены «стареют»

Елена Студеникина, являющаяся начальником Управления ЗАГСа в Казани, рассказала о том, что возраст брачующихся заметно повысился. Молодожены «стареют».

Сначала они предпочитают построить карьеру, приобрести жилье и только потом жениться. Средний возраст матерей сегодня около 30 лет. Сама она вспоминает, как раньше знакомились в студенчестве на мероприятиях, студотрядах и прочих активностях. Именно среди этого общество создавались семьи.

Студеникина обеспокоена, что в Татарстане меняется форма брака. Молодые люди предпочитают не роспись в ЗАГСе, а просто никах.