Начальник управления казанского ЗАГСа: Молодожены «стареют»

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Город
29 февраля 2024  08:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Елена Студеникина, являющаяся начальником Управления ЗАГСа в Казани, рассказала о том, что возраст брачующихся заметно повысился. Молодожены «стареют».

Сначала они предпочитают построить карьеру, приобрести жилье и только потом жениться. Средний возраст матерей сегодня около 30 лет. Сама она вспоминает, как раньше знакомились в студенчестве на мероприятиях, студотрядах и прочих активностях. Именно среди этого общество создавались семьи. 

Студеникина обеспокоена, что в Татарстане меняется форма брака. Молодые люди предпочитают не роспись в ЗАГСе, а просто никах. 

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