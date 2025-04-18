Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия

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Республика
18 апреля 2025  12:50

Прокуратура Набережных Челнов добилась увольнения начальника местной пожарной части за систематические нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как установила проверка, в течение семи лет чиновник незаконно совмещал государственную службу с работой в коммерческой структуре, умышленно скрывая дополнительные доходы в декларациях.

Надзорное ведомство инициировало увольнение по статье о утрате доверия. Требования прокуратуры были полностью удовлетворены, нарушитель отстранен от должности.

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Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия
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