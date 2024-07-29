Начальники отделов физической культуры муниципалитетов РТ получили новые машины

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Республика
29 июля 2024  17:14
Автор:
Владислав Косолапкин

Ключи от автомобилей Лада Гранта получили начальники физической культуры и спорта муниципальных образований Татарстана к 100-летию образования государственного органа в сфере ФкиС в республике.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рустам Калимуллин и министр спорта РТ Владимир Леонов и начальник отдела по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан Рустем Загидуллин.

«Сегодня в районах 63% жителей активно занимается физической культурой. Мы знаем, что спорт высоких достижений всегда украшен именами республиканских спортсменов и, конечно, решение Раиса Республики Татарстан о выделении автомобилей для отделов ФкиС муниципальных образований говорит о многом. Значит сегодня спорт все ближе, спорт рядом с каждым из нас», - отметила в приветственном слове вице-премьер РТ.
Министр спорта РТ подчеркнул, что транспорт - важное подспорье в работе муниципалитетов.

«Машины полностью укомплектованы, оснащены зимней резиной, в хорошей комплектации», - подчеркнул Владимир Леонов.

В рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, Раис РТ Рустам Минниханов поставил амбициозную цель. К 2030 году 75% татарстанцев должны быть вовлечены в занятия спортом.

«Мы можем точно сказать, что достигнем этого результата раньше срока», - подчеркнул Рустем Загидуллин.

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