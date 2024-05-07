В Казани 6 мая произошло 150 ДТП

В казанской Госавтоинспекции отчитались по показателям аварийности за минувшие сутки. В столице Татарстана за понедельник, 6 мая, произошло 150 дорожно-транспортных происшествий.

Никто не пострадал, следует из отчетов экипажей. Однако 6 человек могли спровоцировать ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердилось результатами алкотектера. Инспекторы выписали постановления, суды изберут меру наказания для нарушителей порядка.

К слову, еще 4 казанца сели за руль, не имея права управления транспортным средством.