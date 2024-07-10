Началось благоустройство территории у Большого Чайкового озера

В Казани начались работы по благоустройству территории у Большого Чайкового озера.

Фото: телеграм-канал «Благоустройство Казани»

Первые этапы работ, с учетом периода гнездования птиц, стартовали в отдалении от озера - в зоне будущего размещения павильона с кофейней и общественным туалетом. Также началась подготовка инженерных сетей.

В ближайшее время планируется бережная расчистка береговой территории для организации работ по обустройству пирсов для наблюдения за обитателями озера.

Как отметил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, работы ведутся с учетом рекомендаций экологов и периода гнездования птиц.

В этом году благоустройство затронет территорию в 2,1 га, расположенную позади автосалона, от 7-й горбольницы вдоль перинатального центра.