Начальство всё чаще портит настроение россиянам: новые данные опроса

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Россия/Мир
14 апреля 2025  13:12

Согласно исследованию SuperJob для РИА Новости, каждый шестой работающий россиянин (17%) теперь ежедневно сталкивается с негативом со стороны руководства — это на 3% больше, чем в 2023 году. При этом только 24% сотрудников заявили, что начальство никогда не влияет на их эмоциональное состояние.

Ключевые тенденции:

  • Возраст: сотрудники 45+ чаще молодежи до 35 лет испытывают ежедневный стресс от руководства (18% vs 12%)

  • Доход: среди работников с зарплатой <50 тыс. руб. 31% регулярно сталкиваются с критикой, тогда как в группе 100+ тыс. руб. таких лишь 24%

  • Гендер: мужчины реже женщин жалуются на начальство (27% vs 22% никогда не испытывают негатива)

Парадокс продуктивности:

  • 45% сотрудников работают хуже после критики

  • 43% не меняют производительность

  • Лишь 3% демонстрируют улучшение результатов

Особенности восприятия:

  • Женщины чаще мужчин отмечают снижение эффективности (47% vs 44%)

  • Высокооплачиваемые специалисты (100+ тыс. руб.) более уязвимы к критике

Исследование проведено 10.03–09.04.2024 среди 3000 работающих россиян. Данные подтверждают: авторитарный стиль управления теряет эффективность в современной рабочей среде.

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