Начальство всё чаще портит настроение россиянам: новые данные опроса

Согласно исследованию SuperJob для РИА Новости, каждый шестой работающий россиянин (17%) теперь ежедневно сталкивается с негативом со стороны руководства — это на 3% больше, чем в 2023 году. При этом только 24% сотрудников заявили, что начальство никогда не влияет на их эмоциональное состояние.

Ключевые тенденции:

Возраст : сотрудники 45+ чаще молодежи до 35 лет испытывают ежедневный стресс от руководства (18% vs 12%)

Доход : среди работников с зарплатой <50 тыс. руб. 31% регулярно сталкиваются с критикой, тогда как в группе 100+ тыс. руб. таких лишь 24%

Гендер: мужчины реже женщин жалуются на начальство (27% vs 22% никогда не испытывают негатива)

Парадокс продуктивности:

45% сотрудников работают хуже после критики

43% не меняют производительность

Лишь 3% демонстрируют улучшение результатов

Особенности восприятия:

Женщины чаще мужчин отмечают снижение эффективности (47% vs 44%)

Высокооплачиваемые специалисты (100+ тыс. руб.) более уязвимы к критике

Исследование проведено 10.03–09.04.2024 среди 3000 работающих россиян. Данные подтверждают: авторитарный стиль управления теряет эффективность в современной рабочей среде.