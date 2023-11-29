Начался отбор лучших в ПФО детских и молодежных театральных коллективов

В ходе регионального этапа V сезона окружного Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» от Татарстана поступило 381 заявки. А всего таких заявок со всех регионов ПФО было более 1000. На сегодня заявочная компания окончена.

На участие в фестивале подали заявку театральные коллективы со всех муниципальных районов республики. Среди них: победитель прошлого сезона – Детская татарская театральная студия «Апуш» и победители регионального этапа – народный театр имени Ашрафа Ахунова из Менделеевска.

До 20 декабря в каждом регионе ПФО должны закончится отборочные мероприятия. Они состоят из заочных просмотров видеоверсий и очных показов лучших спектаклей. Таким образом определяются победители фестиваля в двух номинациях – детские и молодежные театры. Окружной этап фестиваля запланирован на январь – февраль 2024 года, в рамках которого пройдут показы спектаклей-финалистов в регионах и муниципальных районах, межрегиональные гастроли.

Финальный этап фестиваля пройдет в марте – апреле 2024 года. Заключительный этап будет включать итоговую видеотрансляцию выпуска программы с оглашением результатов голосования и определением победителей фестиваля с подключением регионов в прямом эфире и церемония награждения победителей фестиваля.».

Организатором фестиваля является аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО.