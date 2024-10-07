Национальная библиотека Татарстана приостановит свою работу на время саммита БРИКС

С 21 по 24 октября Национальная библиотека Татарстана будет закрыта для посетителей. Эти даты совпадают с проведением саммита БРИКС в Казани. Об этом проинформировала пресс-служба библиотеки.

В указанный период доступ к библиотеке будет ограничен, также не будет действовать выдача книг. Основной причиной временной приостановки работы учреждения является необходимость внедрения усиленных мер безопасности в связи с мероприятиями саммита БРИКС.

Начиная с 25 октября библиотека возобновит свою обычную деятельность, а сроки возврата книг будут увеличены.