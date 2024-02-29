Национальный проект «Кадры» будет готовить подростков «трудиться в экономике XXI века»

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Россия/Мир
29 февраля 2024  16:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти подсчитали, что к 2035 году количество молодых граждан в возрасте от 20 до 24 лет достигнет 9,7 млн человек. 

Национальный проект «Кадры», который анонсировал сегодня Президент России Владимир Путин, будет помогать подросткам становиться профессионалами, «готовыми трудиться в экономике XXI века». 

«Здесь нужно работать на опережение. Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей», – подчеркнул Президент РФ.

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Национальный проект «Кадры» будет готовить подростков «трудиться в экономике XXI века»
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