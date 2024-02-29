Национальный проект «Кадры» будет готовить подростков «трудиться в экономике XXI века»

Власти подсчитали, что к 2035 году количество молодых граждан в возрасте от 20 до 24 лет достигнет 9,7 млн человек.

Национальный проект «Кадры», который анонсировал сегодня Президент России Владимир Путин, будет помогать подросткам становиться профессионалами, «готовыми трудиться в экономике XXI века».

«Здесь нужно работать на опережение. Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей», – подчеркнул Президент РФ.