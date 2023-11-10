Нацпроект «Производительность труда» принес в РТ эффект на 20 млрд рублей при вложениях в 637 млн

«Татарстан из года в год является одним из лидеров по реализации этого нацпроекта. Так, в прошлом году республика стала лидером среди регионов РФ», - прокомментировал он.

Набережные Челны являются лидером по вовлеченности предприятий в национальный проект. В городе участвует 61 компания. Количество участников нацпроекта в Татарстане ежегодно увеличивается, в этом году уже около 40 предприятий присоединились.

Одной из успешных компаний является «Кама-Энергетика», которая сократила время производства на 21% и увеличила выработку на 38%, что привело к экономическому эффекту в размере 34 млн рублей. Участники нацпроекта также получают помощь по оптимизации производственных процессов.«Эффект от реализации нацпроекта в первую очередь зависит от руководителя производства. Если он этим увлечен и лично занимается, то результат будет соответствующим», — подчеркнул Родион Карпов.