Нацпроект «Производительность труда» принес в РТ эффект на 20 млрд рублей при вложениях в 637 млн

Положительный экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» в республике составил 20 млрд рублей, при вложениях в 637 млн, то есть в 33 раза больше. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

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Республика
10 ноября 2023  17:57
Автор:
Владислав Косолапкин

«Татарстан из года в год является одним из лидеров по реализации этого нацпроекта. Так, в прошлом году республика стала лидером среди регионов РФ», - прокомментировал он.

Набережные Челны являются лидером по вовлеченности предприятий в национальный проект. В городе участвует 61 компания. Количество участников нацпроекта в Татарстане ежегодно увеличивается, в этом году уже около 40 предприятий присоединились.

Одной из успешных компаний является «Кама-Энергетика», которая сократила время производства на 21% и увеличила выработку на 38%, что привело к экономическому эффекту в размере 34 млн рублей. Участники нацпроекта также получают помощь по оптимизации производственных процессов.«Эффект от реализации нацпроекта в первую очередь зависит от руководителя производства. Если он этим увлечен и лично занимается, то результат будет соответствующим», — подчеркнул Родион Карпов.

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