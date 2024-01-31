Количество учреждений культуры Татарстана, нуждающихся в ремонте, сократилось в 1,5 раза

Благодаря национальному проекту «Культура» к этому году в Татарстане в 1,5 раза снизилось число учреждений культуры, нуждающихся в ремонт, сообщает ИА "Татар-информ". За пять лет в обновлено и оснащено техникой 5 театров, появились 2 центра культурного развития — в Зеленодольском и Елабужском районах. В сельской местности открыто 27 культурно-досуговых учреждений, оснащены пять музеев, в городах и селах начали работу 14 новых модельных библиотек.

Более 282 млн рублей пошло на работы в ДК в селе Константиновка Мензелинского района и свыше 350 млн — в ДК в селе Мульма Высокогорского района.

312,6 млн было направлено на ремонт детской музыкальной школы №2 в Казани. Также в ходе реализации нацпроекта для других 28 образовательных учреждений Татарстана были закуплены музыкальные инструменты.