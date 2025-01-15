Над Альметьевском снова летает беспилотник

В Альметьевске сегодня заметили беспилотник, пролетающий над городом. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях, вызвав вопросы у местных жителей.

В пресс-службе администрации Альметьевского района пояснили, что полеты дрона были заранее согласованы с соответствующими службами. Горожанам посоветовали не беспокоиться и сохранять спокойствие, так как ситуация находится под контролем.

Таким образом, власти постарались успокоить население, подчеркнув, что все действия проводятся в рамках установленных норм и правил.