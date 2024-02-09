Надеяться ли весной казанцам на ливневки или покупать резиновые сапоги?

Пока коммунальщики работают в авральном режиме, со снежными заносами борются всем миром. А снег все идет...

Дорога или направление

Казани удалось предотвратить транспортный коллапс, но какой ценой? С первых дней снегопада спецтехника выезжает на дороги и днем и ночью, исполком города регулярно отчитывается о проделанной работе.

Тем не менее средняя скорость движения по столице Татарстана заметно снизилась. Большинство дорог в ширине потеряли по одной-две полосы движения, сообщения о десятибалльных пробках стали привычными.

При этом дорожные службы на многих улицах не успевают вывозить снег, техника только отбрасывает его от края дороги, вдоль которой растут колоссальных размеров сугробы.

Такие условия не могли не отразиться на работе общественного транспорта. Стоять на остановке в ожидании приходится заметно дольше, а салоны переполнены.

Радует, что казанцы понимают, как непросто в такую погоду работникам скорой помощи. В соцсетях можно найти немало свидетельств того, как горожане помогают вытолкнуть машины медиков.

Не остаются в стороне и сотрудники ДПС, которые помогают вызволить из снежного плена автомобили, припаркованные на обочинах дорог.

Тропинки и горки

Впрочем, на автомобильных дорогах, особенно крупных, ситуация заметно лучше, чем во дворах. Где-то снег понемногу убирают дворники, но чаще они успевают расчистить разве что пространство у крыльца.

Пешеходы же вынуждены протаптывать узкие тропинки. Пока дойдешь до остановки, непременно почувствуешь себя джентльменом - столько раз придется раскланяться с идущими прохожими, пытаясь пропустить друг друга, не столкнув в сугроб. Впрочем, при встрече с детской коляской все равно придется встать в глубокий снег, уступая дорогу.

Во многих районах города путь пешехода нелегок - снежные заносы плотно утрамбовались, превратившись в горки с резкими спусками и подъемами.

В первые дни снегопадов казанцы проявили прекрасный пример солидарности, помогая откапывать и выталкивать машины во дворах. Теперь же многие водители плюнули на это дело, а вокруг домов как грибы выросли характерные сугробы, внутри которых ждут весну автомобили.

Управляющие компании разводят руками, мол, заявку на уборочную технику оставили, но очередь на нее расписана далеко вперед. Многие обращаются за помощью к сторонним организациям - аренда трактора обходится в среднем в 12 тысяч. А результат его работы непогода может свести на нет уже через неделю. Огромный спрос наблюдается и на услуги по очистке от снега крыш.

В магазинах, к счастью, удалось избежать дефицита продуктов, но многие полки остаются сиротливо пустыми. Зачастую в ассортименте отсутствует питьевая вода.

Спасение утопающих

Непросто приходится жителям городских дворов, но на их проблемы свысока и с усмешкой смотрят те, кто живут в частном секторе. Еще недавно им приходилось спасать собственные коммуникации от промерзания, а теперь приходится махать лопатой просто для того, чтобы выйти из дома.

И это не преувеличение - ворота домов и гаражей заносит полностью. Задача по спасению дома из снежного плена полностью ложится на его хозяев. Поленился вечерком - утром не смог открыть дверь.

А как быть пожилым людям? Выручают родственники и неравнодушные соседи, да и сами старики нередко берутся за лопату.

Проехать по поселковой дороге на машине тоже задачка непростая. Для жителей частного сектора вызов частника на тракторе, который расчистит снег, - явление привычное.

С надеждой на весну

Непогода здорово вымотала казанцев, но ожидание весны также вызывает некоторую тревогу. Сомнительно, что муниципальные службы успеют вывезти на полигоны и снегоплавильные установки такую прорву снега. А значит, с наступлением тепла он превратится в потоки воды, которые польются по дорогам и дворам. И нет уверенности, что ливневая канализация справится с такими объемами.