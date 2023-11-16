Награду юным писателям в Казани вручит Нонна Гришаева

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Республика
16 ноября 2023  16:11
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

20 ноября в Казанском БКЗ им. Сайдашева пройдёт торжественная церемония награждения победителей X Международной независимой литературной премии "Глаголица". Ведущей события станет известная актриса Нонна Гришаева. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции организатор премии, создатель благотворительного фонда " Счастливые истории" Ирина Хуснутдинова. 

Участниками литературного конкурса стали дети и подростки от 10 до 17 лет, которые прислали свои произведения на русском и татарском языках, а также переводы и эссе. В общей сложности в этом году организаторы собрали 2560 работ из 30 стран мира.

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Награду юным писателям в Казани вручит Нонна Гришаева
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