Награду юным писателям в Казани вручит Нонна Гришаева

20 ноября в Казанском БКЗ им. Сайдашева пройдёт торжественная церемония награждения победителей X Международной независимой литературной премии "Глаголица". Ведущей события станет известная актриса Нонна Гришаева. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции организатор премии, создатель благотворительного фонда " Счастливые истории" Ирина Хуснутдинова.

Участниками литературного конкурса стали дети и подростки от 10 до 17 лет, которые прислали свои произведения на русском и татарском языках, а также переводы и эссе. В общей сложности в этом году организаторы собрали 2560 работ из 30 стран мира.