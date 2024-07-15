Наиль Магдеев: «Когда говорят, что народ и армия едины – это про челнинцев»

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Республика
15 июля 2024  10:50
Автор:
Владислав Косолапкин

Татарстанцы посильно участвую в сборе помощи для бойцов СВО. Недавно жители Набережных Челнов отправили для них 10 мотовездеходов. Подробнее об этом рассказал в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Набережные Челны – город особенных, креативных и активных людей. Историческая комсомольская стройка оставила свой след. Этот особый дух чувствуется и сейчас, во время СВО. Когда говорят, что народ и армия едины – это про челнинцев. Около 2,5 тысяч челнинцев с оружием в руках защищают нашу Родину», - рассказал Наиль Магдеев.

Мэр Набережных Челнов взял под личный контроль все вопросы, связанные с поддержкой семей бойцов СВО.

«Это касается бесплатного посещения детских садов. Более 1,5 тысяч учащихся, чьи отцы находятся в зоне СВО, получают бесплатное питание. На сегодняшний день более 700 детей отдыхают в летних оздоровительных лагерях за счет бюджета города. Свыше 2 тысяч челнинцев – родных и близких бойцов СВО – бесплатно передвигаются на общественном транспорте», - подчеркнул Наиль Магдеев.

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