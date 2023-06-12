Наиль Магдеев вместе челнинцами спел гимн России в Парке Победы

Сегодня, в День России в Парке Победы Челнов праздничная концертная программа началась с исполнения гимна страны. Вместе с горожанами гимн спел мэр города Наиль Магдеев.

«Этот праздник особенный, потому что в такие дни мы осознаем, что мы многонациональный, великий народ», — заявил мэр. Затем градоначальник вручил семерым горожанам награды за успехи в труде.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей Казани подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.

