 Наиль Магдеев вместе челнинцами спел гимн России в Парке Победы
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Наиль Магдеев вместе челнинцами спел гимн России в Парке Победы

Праздничные мероприятия продолжатся в автограде с 16 часов.

Республика
12 июня 2023  17:04
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, в День России в Парке Победы Челнов праздничная концертная программа началась с исполнения гимна страны. Вместе с горожанами гимн спел мэр города Наиль Магдеев.

«Этот праздник особенный, потому что в такие дни мы осознаем, что мы многонациональный, великий народ», — заявил мэр. Затем градоначальник вручил семерым горожанам награды за успехи в труде.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей Казани подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.
 

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