Налоговая Татарстана ожидает поступлений свыше 5 млрд рублей

По итогам декларационной кампании бюджет Татарстана пополнится более чем на 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава УФНС по республике Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине.

На 1 апреля подано уже 236 тыс. деклараций на сумму 1,5 млрд рублей. Ожидается, что к 15 июля в казну поступит свыше 5 млрд рублей. Сафиуллин напомнил, что сдать декларацию 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля.

Декларация не требуется при продаже недвижимости, находящейся в собственности более 5 лет. Срок сокращается до 3 лет, если имущество получено в наследство, подарок от близких, по договору приватизации или ренты, а также при продаже единственного жилья. Также декларация не нужна, если сумма сделки с недвижимостью не превышает 1 млн рублей, а с другим имуществом – 250 тыс. рублей.

При возникновении сомнений можно воспользоваться чат-ботом на сайте ФНС, который подскажет, нужно ли подавать декларацию.