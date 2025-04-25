Налоговые сборы в Татарстане выросли на 13% в I квартале

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Республика
25 апреля 2025  16:29

По итогам первых трех месяцев года налоговые поступления в Татарстане достигли 394 млрд рублей, что на 46 млрд рублей (13%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

В консолидированный бюджет региона поступило 125 млрд рублей, что на 20% больше показателя прошлого года. Страховые взносы выросли на 23% — до 88,2 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 140,1 млрд рублей.

По объему собранных налогов Татарстан сохранил четвертое место среди всех регионов России, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

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