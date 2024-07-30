Нападающий Станислав Галиев переходит из «Ак Барса» в «Аванград»

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Спорт
30 июля 2024  14:14

Официальный сайт клуба сообщает об уходе 32-летнего форварда Станислава Галиева из команды. Срок его контракта истек 30 апреля этого года. Новый контракт казанский клуб игроку не предложил.

Фото: ak-bars.ru

Галиев вернулся в «Ак Барс» в 2022 году в результате обмена из московского «Динамо». За два сезона он набрал 68 (31+37) очков в 148 матчах. Напомним, игрок уже выступал за казанский клуб с 2017 по 2021 года и в 2018 году завоевал Кубок Гагарина.

Новой командой для Станислава Галиева станет омский «Авангард». Информацию о переходе уже подтвердил агент игрока Шуми Бабаев, сообщает портал Metaratings.ru.

Сегодня также стало известно о расторжении «Ак Барсом» контракта с другим нападающим – Евгением Свечниковым.

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