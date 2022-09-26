 Неизвестный, устроивший стрельбу в ижевской школе, покончил с собой
news_header_top_970_100

Неизвестный, устроивший стрельбу в ижевской школе, покончил с собой

Личность нападавшего пока не установлена.

Россия/Мир
26 сентября 2022  11:21
Автор:
Ольга Ильина

Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе №88, покончил с собой. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов, который прибыл к месту происшествия.

«Пока неустановленный мужчина проник в школу, убил охранника <…>. Есть жертвы среди детей, и раненные. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, нападавший застрелился», – рассказал он в коротком интервью местным СМИ.

На месте продолжают работать экстренные службы, Росгвардия, ФСБ, сотрудники СК.

О точном количестве пострадавших официально не сообщается, информация в СМИ разнится. В ТГ-канале «112» утверждают о шести погибших, среди них трое детей, другие издания сообщают о 10 погибших.

Напомним, в ижевской школе №88 неизвестный мужчина ворвался в класс во время урока и начал стрелять по ученикам. Сначала сообщалось о трех раненых – двоих школьников и охранника, теперь же есть информация о пяти пострадавших

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации
Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья
В Казани пройдет первый инклюзивный бал, в котором может участвовать каждый желающий
По поручению Минздрава РФ из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей
Александр Борисов покинет пост директора казанского IT-парка
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Современная история хулигана
Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88