Неизвестный, устроивший стрельбу в ижевской школе, покончил с собой

Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе №88, покончил с собой. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов, который прибыл к месту происшествия.

«Пока неустановленный мужчина проник в школу, убил охранника <…>. Есть жертвы среди детей, и раненные. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, нападавший застрелился», – рассказал он в коротком интервью местным СМИ.

На месте продолжают работать экстренные службы, Росгвардия, ФСБ, сотрудники СК.

О точном количестве пострадавших официально не сообщается, информация в СМИ разнится. В ТГ-канале «112» утверждают о шести погибших, среди них трое детей, другие издания сообщают о 10 погибших.

Напомним, в ижевской школе №88 неизвестный мужчина ворвался в класс во время урока и начал стрелять по ученикам. Сначала сообщалось о трех раненых – двоих школьников и охранника, теперь же есть информация о пяти пострадавших