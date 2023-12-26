Напоследок декабрь удивил рекордами

Среднесуточная температура воздуха превысила норму на целых 8 - 12 градусов. Белоснежные полуметровые сугробы стали серыми, напитались водой и осели почти в два раза. По крышам барабанил дождь. Всюду лужи и снежная слякоть.

Термометры почти круглые сутки показывали «плюс». В Казани 21 и 22 декабря был обновлен температурный рекорд. По данным метеостанции Казань-опорная, максимальная температура воздуха достигла +4,1 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 21 декабря в Казани был зафиксирован в 2014 году и составлял +2,0 градуса, 22 декабря в 2015 году - 3,8 градуса тепла.

А в понедельник декабрь разгулялся до оранжевого уровня опасности, когда отмечаются опасные метеорологические явления. Погоду на территории республики формировал активный крупномасштабный циклонический вихрь атлантического происхождения. Прошли сильные снегопады, местами отмечался очень сильный снег с количеством осадков до 20 миллиметров. В целом сумма осадков, выпавших в Казани в течение декабря, сразу превысила месячную норму.

Сильный снег в сочетании с метелью и порывистым штормовым ветром привел к ухудшению видимости до 500 метров и менее. На дорогах образовались снежные заносы, что вызвало затруднения в передвижении транспорта и даже аварийные ситуации.