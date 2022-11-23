«На**р нам нужна эта УК, бабоньки?»: «Уютный дом» готов расстаться с частью жилого фонда

Управляющая компания «Уютный дом», подмявшая под себя Квартала, начала процесс «оптимизации». Порядка 70 домов этой УК сейчас должны перейти в УК «Вектор Казань», о чем жители узнали из расклеенных у подъездов объявлений.

Назначенное на будний день собрание жильцов, которое к тому же состоялось в рабочее время, прошло на повышенных тонах. Владельца квартир не видят смысла перехода в навязанную, по их мнению, компанию.

«Поймите, речь тут идет об оптимизации»

Чуть менее полутора десятка жителей дома 31, что по улице Маршала Чуйкова, смогли прийти на собрание в дневное время рабочего вторника. В повестке собрания единственный вопрос – переход от управляющей компании «Уютный дом» в УК «Вектор Казань». По заверениям директора новой УК Андрея Кутырева, возглавляемая им организация не имеет никакого отношения к мега-компании, подмявшей под себя Квартала.

«Цель нашего собрания и ключевой вопрос – смена управляющей компании. УК «Уютный дом» – большая компания. [она] приняла решение о разукрупнении поэтому на домах, которые находятся в обслуживании ЖКХ «Инвест», сейчас проводим собрания о переходе в УК «Вектор Казань»», – сообщил собравшимся Кутырев.

Владельцам жилья он объяснил, что смена УК не повлечет за собой смену обслуживающей организации.

Обслуживать дома будут прежние подрядные организации, качество работы которых не устраивает жителей.

«Тот персонал, который обслуживает ваш дом, та техника, база – все остается по тем же адресам. Паспортистки, бухгалтера, те, к которым вы обращались за справками, те же адреса, аварийные диспетчеры, тарифы в счет фактуре тоже остаются без изменения – не уменьшаются, не увеличиваются. Меняется только название УК, – пояснил он. – Поймите, речь идет об оптимизации, более качественное оказание услуг, более быстрое реагирование на жалобы на заявки населения».

Впрочем, большинство жителей такой перспективе оказались не рады.

«Если обсуживающая компания остается той же, каким образом улучшаться обслуживание?», – спросила жительница дома Вера К., которой из-за протекающей кровли дважды в год приходится делать ремонт в квартире.

«У нас три месяца с сентября запах с подвала идет! Что улучшится-то, если вы этот вопрос не можете решить?» – вопросил другой житель дома.

«Мы этот вопрос решить не пытались еще. Новая УК будет выстраивать новую форму работу с подрядной организацией. Мы не те же самые, мы не УК «Уютный дом»», – ответил Кутырев.

Какое «наследие», возможно, перейдет новой УК, корреспонденту «КВ» продемонстрировали жители дома.

По словам жителей дома по ул. Маршала Чуйкого,31, коммунальщики не реагируют на их жалобы месяцами.

«Вот наш грязный подъезд, чувствуете запах канализации? Он ощущается даже в квартирах на втором этаже. Вот история моих обращений. Видите, я с сентября прошу это исправить, – рассказывает житель дома Дмитрий, предъявив в доказательство историю обращений в сервис «Открытая Казань».

Запах канализации ощущают в своих квартирах жители первого и второго этажей. Капитальный ремонт в доме №31, по словам местных жителей, никогда не проводился.

Панельный дом 1984 года постройки, со слов местных, ни разу не видел капитального ремонта. Среди наиболее злободневных проблем – плохое состояние коммунальных сетей и недостаточный уход за ними.

«У нас в Казани две УК?»

В это время собрание представители новой и прежней УК перемещается к дому №33. Собравшиеся здесь жители также как и их соседи с 33-го дома не видят смысла перехода под крыло УК «Вектор Казань».

«Мы смысла не видим, нам лучше будет от этого, что ли?» – спрашивает один из участников собрания.

«У нас в Казани что – две УК? Почему предложили именно вам?» – недоумевает другой житель дома.

«Мы вам предлагает переход в «Вектор Казань», и каждый собственник может предложить свою УК», – говорит Кутырев, слова которого тут же оспаривает житель дома. По его словам, активная жительница их дома, которая предприняла попытку сменить УК, подверглась репрессиям со стороны УК «Уютный дом».

Все 70 домов, которые могут перейти к новой УК, должны обойти в течение месяца. Людям обещали раздать бланки для голосования, а позже подсчитать голоса за и против. Инициативные жители заверили, что проследят за ходом подсчета голосов.

Часть жителей, в основном представители старшего поколения, голосования намерены игнорировать.

«Нам сколько жить-то осталось. На**р нам нужна эта УК? Бабоньки, не подписывайте ничего, не ходите…» – призвала единомышленниц жительница дома пенсионного возраста.

О новоиспеченной УК «Вектор Казань» известно немного. Из открытых источников известно, что офис УК располагается на Адоратского, 39Б. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

«КВ» будут следить за развитием ситуации.