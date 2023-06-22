Народные игры, музыка и кухня: десять причин побывать на Сабантуе в Казани

Аутентичный пролог Сабантуя под аккомпанемент народных инструментов увидят гости одного из трех казанских Сабантуев в Березовой роще поселка Мирный. Здесь же можно будет научиться готовить татарские народные блюда, а также поделиться своим семейным рецептом.

Организаторы обещают незабываемые эмоции и впечатления, которые гости смогут получить поучаствовав в играх и соревнованиях. Таковые будут проводиться на каждом из 11 подворий Бабантуя в Мирном.

По просьбе «КВ», начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов перечислил десять причин побывать на Сабантуе-2023.

Причина №1 «Это самый демократичный праздник»

«Это самый демократичный, доступный и интересный праздник», – назвал первую причину побывать на Сабантуе в Казани в этом году Азато Абзалов.

24 июня Сабантуй в Казани отметят сразу на трех площадка города: в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. До народных гуляний – 21 и 23 июня – в городе проведут обряд «Сбор даров Сабантуя».

Скачки в МКСК «Казань» состоятся 23 июня. Ожидается 14 скачек и заездов, а также розыгрыш ценных призов.

Начало народных гуляний на всех площадках в 9:30.

Причина №2 «Зритель не просто смотрит, а может сам участвовать»

Традиционно, гости праздника смогут принять участие в борьбе на руках, выжимании гири, в боях наполненными соломой мешками, разбивании горшков с закрытыми глазами, перетягивании каната, в хождении по наклонному бревну.

Фото: © Салават Камалетдинов

Гостям также предложат взобраться на верхушку столба, пробежать с ведрами, коромыслами или найти монеты в катыке. Не менее популярно также соревнование по бегу в мешке.

Причина №3 «Это самый вкусный праздник»

В 11 подворьях Сабантуя в Мирном раскроют секреты приготовления татарской кухни. Команда Арского района научит печь самое популярное угощение «Өчпочмак», который считается символом дома и семьи. Кулинары расскажут о правильном и легком приготовлении блюда в домашних условиях.

Фото: © Салават Камалетдинов

Кулинары из Кукморского района проведут мастер-класс по приготовлению мясного пирога с полбой – борай бәлеше, а из Зеленодольского – чак-чак. Кулинарный мастер-класс Рыбно-Слободского подворья будет посвящен национальной выпечке кабартма – это разновидность пончика, которую на селе подают с медом, вареньем или сметаной. В других подворьях можно будет научиться готовить кош теле, вак бәлеш, кыстыбый, перемячей, губадию, бавырчак и много другое.

Причина №4 «Поучаствовать в ремесленных мастер-классах»

«Это самый ловкий и соревновательный праздник, можно посмотреть и самому поучаствовать в соревнованиях Сабантуя. Показать свою удаль. Для детей это очень интересно, для взрослых тоже интересно – бой мешками, пробежать на скорости с ложкой….», – рассказал Азат Абзалов о соревновательной части Сабантуя.

Причина № 5 Доступность локаций

«Это удобный праздник – можно легко добраться на общественном транспорте в красивые локации. Ии Лебяжье, и Дербышки, и Мирный находятся в зеленых, благоустроенных зонах. Это точно стоит посмотреть», – отметил собеседник.

Причина № 6 Сделать красивые фото

«Можно сфотографировать в Мирном, если ты пришел в костюме, и свою фотографию увидеть в подборке «Лица Сабантуя»», – назвал шестую причину в пользу посещения Сабантуя Абзалов.

Гостей праздника просят, по возможности, использовать в наряде элементы национальных костюмов. Каждому, кто придет в народном костюме, будет предложена фотосессия в специальной фотозоне.

Фото: © Салават Камалетдинов

Причина № 7 Интересные артисты и программа

Красивый пролог под аккомпанемент татарских музыкальных инструментов (которые, кстати, не будут усилятся колонками) обещают организаторы нынешнего Сабантуя. Кроем того на площдках народного праздника выступят звезды татарской эстрады – Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Салават Табаев, Айгуль Хайри, а также оркестр «Казан Нуры»

На празднике в Дербышках для гостей споют Филюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.

Фото: © Михаил Захаров

Причина № 8 Научиться танцевать

Гостей праздника обещают также обучить элементам татарского танца.

Причина № 9 Поделиться семейным рецептом

Казанцы и гости нынешнего Сабантуя смогут внести свою лепту в создание книги национальных рецептов. Поделиться своими кулинарными секретами можно через специальный QR-код, который расклеят на стендах с программой праздника.

Рецепты на специальных бланках можно будет опустить в подготовленный почтовый ящик. Отыскать его можно будет у стелы в четь 10-летия Универсиады-2013.

«Думаю кулинарная книга в каком-то образе родиться, есть разные варианты. Может просто соберем рецепты и будем распространять их. Как бы ни было, мы точно передадим их поварам, которые работают в предприятиях общественного питания», – заверил собеседник.

Фото: © Дамира Хайрулина

Причина №10 Узнать свои традиции и историю

В Год национальных культур и традиций подход к организации Сабантуя «переосмыслили», добавив больше национальных красок.

«Кто не знает свою историю, тот не имеет будущее. А у нас люди – добрые, знающие, читающие, интересующиеся. Они хотят знать свои традиции, рассказать их своим детям, своим близким», – подытожил Азат Абзалов.